Cyberpunk 2077: 10 minuti di gameplay su Xbox Series X e Xbox One X

CD Projekt Red mostra la versione retrocompatibile di Cybperunk 2077 su Xbox Series X e Xbox One X

Nella giornata di ieri CD Projekt Red ha presentato a sorpresa un video di gameplay dalla durata di 10 minuti scarsi per presentare la versione console del suo Cyberpunk 2077.

Nello specifico lo sviluppatore ha mostrato, per la prima volta in assoluto, il gioco girare su Xbox One X e Series X (in versione retrocompatibile).

Ciò che emerge da questo primo filmato di gioco è un titolo con alcuni evidenti compromessi: durante le fasi esplorative in auto la città di NIght City appare molto spenta dal punto di vista degli NPC a schermo, quasi ridotti all’osso e concentrati solo in alcuni punti nevralgici della mappa.

Una sensazione che purtroppo appare un po’ straniante, mentre dal punto di vista delle prestazioni su One X si percepisce una risoluzione inferiore rispetto a Series X, che grazie all’hardware next gen riesce a limare certe brutture estetiche (ricordiamo comunque che il gioco gira in retrocompatibilità). Non ultimo ovviamente il framerate, che almeno su One X sembra lasciare il fianco ad alcune incertezze che andranno poi valutate in sede di recensione.

Resta dunque l’incognita di come si comporterà il gioco su Xbox One S e PlayStation 4/Pro. E proprio a questo proposito, CD Projekt Red promette che ci sarà anche la presentazione del gameplay su PlayStation 4, ma al momento non abbiamo ancora una data per la presentazione.

Vi ricordiamo che Cybperunk 2077 sarà disponibile al 10 dicembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Le versioni native next gen per PS5 e Series X arriveranno successivamente.