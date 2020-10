PlayStation 5: tutti i dettagli sulla retrocompatibilità con PlayStation 4, Ghost of Tsushima girerà a 60 fps

Annunci

PlayStation 5 sarà compatibile con il 99% dei titoli PlayStation 4

Con un lungo post pubblicato sul PlayStation Blog, Sony ha finalmente chiarito altre incognite su PlayStation 5, dedicando finalmente un maggior spazio comunicativo anche alla dibattuta retrocomapatibilità con il catalogo di PlayStation 4.

I giochi di quale generazione di console sono supportati dalla funzionalità di retrocompatibilità di PS5?

Siamo concentrati sull’enorme catalogo di giochi per PlayStation 4 e siamo felici di annunciare che più del 99% dei titoli per PS4 sarà giocabile su PS5 dal primo giorno. Sono inclusi i giochi che hanno definito la generazione PS4, dalle esclusive PlayStation amate dalla critica, come The Last of Us Parte II e Ghost of Tsushima, ai grandi successi dei nostri partner terze parti.

Per i titoli per PS4, qual è la differenza tra il gioco sulla console PS5 edizione digitale e il gioco sulla console PS5 con unità Blu-ray disc Ultra HD?

L’esperienza di gioco su entrambi i modelli sarà uguale, ma cambieranno le modalità di accesso ai contenuti da riprodurre:

PS5 edizione digitale Potrai giocare alle versioni digitali dei tuoi giochi per PS4 compatibili sulla console PS5 edizione digitale. Si tratterà di giochi digitali per PS4 compatibili che hai già acquistato, o che hai intenzione di acquistare, tramite il PlayStation Store su PS4, PS5, sul Web o sull’app PlayStation per dispositivi mobili. Essendo priva di unità disco, su PS5 edizione digitale non potrai giocare ai giochi su disco per PS4.

PS5 con unità Blu-ray disc Ultra HD Puoi giocare alle versioni digitali dei titoli per PS4 compatibili che hai scaricato dal PlayStation Store tramite PS4, PS5, Web o app PlayStation per dispositivi mobili. Puoi anche usare i dischi di gioco per PS4.



Quando accedi a PS5 con il tuo account per PlayStation Network, nel menu visualizzerai automaticamente la tua raccolta di contenuti PS4 giocati.

Assicurati che la console PS5 sia sempre aggiornata con la versione del software di sistema più recente disponibile e applica ai titoli tutte le patch di gioco disponibili.

Come sarà l’esperienza di gioco per PS4 su PS5?

I titoli per PS4 saranno ancora migliori su PS5. Alcuni titoli per PS4 usufruiranno di velocità di caricamento ancora più elevate sulla console PS5 e sfrutteranno inoltre il potenziamento dei giochi, con frequenze fotogrammi migliori o più stabili. Alcuni titoli con frequenze fotogrammi sbloccate o risoluzione dinamica fino a 4K potrebbero offrire una fedeltà superiore. Inoltre, i giochi per PS4 potranno sfruttare alcune delle nuove funzionalità dell’esperienza utente di PS5, ma di questo parleremo più avanti.

Infine è importante notare che anche se molti giochi per PS4 verranno riprodotti senza problemi sulle console PS5, alcune funzionalità disponibili su PS4 potrebbero non essere disponibili sulle console PS5. Inoltre, alcuni titoli per PS4 possono presentare errori o comportamenti imprevisti quando vengono utilizzati su console PS5.

I giochi per PlayStation VR sono retrocompatibili?

Sì, i giochi per PlayStation VR sono inclusi tra le migliaia di giochi per PS4 giocabili su PS5. Ti ricordiamo che per giocare ai titoli per PS VR su una console PS5 è necessario un visore PS VR, un controller wireless DUALSHOCK 4 o un controller di movimento PlayStation Move, e PS Camera (per PS4); ciascuno è in vendita separatamente rispetto alla console PS5. Inoltre la telecamera HD di PS5 non è compatibile con PS VR su PS5. Per utilizzare PS VR su PS5, dovrai usare PS Camera (per PS4) e l’adattatore PS Camera (non richiede l’acquisto).

E i giochi per PS4 su PS Now e PS Plus?

Tutti i giochi per PS4 retrocompatibili inclusi in PS Plus o PS Now potranno essere riprodotti su PS5.

Posso riprodurre in streaming i giochi per PS4 su PS5?

Sì, la Riproduzione remota da PS4 a PS5 e la riproduzione in streaming da PS Now sono supportate. La riproduzione in streaming offre il vantaggio di risparmiare spazio di archiviazione su PS5. Ricorda che, se riprodotti in streaming, i giochi per PS4 non possono usufruire del potenziamento dei giochi di PS5.

Come funzionano i trasferimenti dei giochi e dei dati di gioco di PS4 tra le due console?

Puoi trasferire giochi digitali, dati di gioco e salvataggi da una console PS4 a una console PS5 tramite cavi LAN o una connessione wireless (WiFi). Se hai già memorizzato giochi e dati di gioco di PS4 sul dispositivo di archiviazione USB esterno collegato alla tua PS4, puoi utilizzarlo per trasferire i contenuti su PS5. Inoltre, se sei membro di PS Plus, puoi sincronizzare i dati di gioco di PS4 su PS5 tramite l’archiviazione nel cloud.

Tieni presente che la possibilità di trasferire i dati di gioco da una versione per PS4 a una versione per PS5 dello stesso gioco dipende dallo sviluppatore e per i giochi intergenerazionali varierà in base al titolo.

Per Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, quando i giocatori decidono di passare da PS4 a PS5, i dati di gioco verranno trasferiti.* Anche Sackboy: A Big Adventure supporterà il trasferimento dei dati di gioco da PS4 a PS5 con un aggiornamento che sarà disponibile poco dopo l’uscita del gioco.* Ulteriori dettagli su entrambi i giochi saranno resi noti in prossimità del lancio.

Come faccio a sapere quali titoli per PS4 non sono giocabili?

I titoli giocabili solo su PS4 saranno classificati come giocabili “solo su PS4” sul PlayStation Store. Anche i giochi per PS4 scaricabili da PS Now che non sono giocabili su PS5 includeranno una dicitura simile. Un elenco di titoli giocabili solo su PS4 e ulteriori informazioni sulla retrocompatibilità sono disponibili alla pagina: playstation.com/ps5-backwards-compatibility

*Se i giocatori acquistano in origine un disco di gioco per PS4, su Playstation 5 con unità Blu-ray disc Ultra HD è necessario eseguire l’aggiornamento alla versione del gioco per PlayStation 5 e trasferire i propri dati di gioco.

Ghost of Tsushima su PlayStation 5

In concomitanza a questo annuncio, lo sviluppatore Sucker Punch ha confermato in maniera ufficiale che Ghost of Tsushisma rientrerà in quella categoria di titoli retrocompatibili che sfrutteranno la modalità “Game Boost” di PlayStation 5.

Stando alle dichiarazioni di Sucker Punch, non ci sarà un concreto intervento con una patch, sarà un titolo direttamente retrocompatibile e come tale permetterà di trasferire i salvataggi sulla nuova console.

PS5 owners playing with Game Boost will see an extra option to allow frame rates up to 60FPS, and while loading speeds on the PS4 are already great, just wait until you see them on the PS5! — Ghost of Tsushima 🎮 OUT NOW (@SuckerPunchProd) October 9, 2020