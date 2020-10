Annunciato Doctor Who: The Edge of Reality per PC e console!

Annunci

Presentato il prossimo videogioco di Doctor Who

Maze Theory, BBC Studios, e Just Add Water hanno annunciato ufficialmente Doctor Who: The Edge of Reality, una nuova avventura in prima persona, sequel del gioco in VR intitolato Doctor Who: The Edge of Time. L’uscita è prevista per la primavera 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Switch, e PC.

I protagonisti di questa nuova avventura saranno il decimo e il tredicesimo dottore, interpretati da Jodie Whittaker e David Tennant che presteranno le loro voci. La coppia sarà impegnata in una missione per salvare l’universo in nuovi mondi da esplorare e nuovi pericoli da affrontare.

Secondo le dichiarazioni dello studio di sviluppo, pubblicate sul sito ufficiale, il gioco è stato sviluppato pensando anche alle console di nuova generazione, tuttavia non sembra prevista una release su PlayStation 5 e Xbox Series X. Potrebbe dunque trattarsi di un titolo retrocompatibile che riceverà qualche aggiornamento alla next gen in futuro.

Ecco intanto il teaser trailer: