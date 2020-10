P.T: la demo di Silent Hills potrebbe essere giocabile su PlayStation 5

Annunci

P.T potrebbe continuare a vivere sulla prossima console di Sony

P.T, la demo cult del videogioco cancellato di Silent Hills sviluppato da Kojima Production, potrebbe continuare a vivere anche nella prossima generazione di console.

Come noto, la demo è stata eliminata da KONAMI dal PlayStation Store, ma è ancora disponibile per tutti coloro che l’hanno scaricata su PlayStation 4.

Da quando Sony ha confermato la possibilità di poter trasferire la libreria da PlayStation 4 a PlayStation 5 via rete e memorie di archiviazione esterne, diversi utenti hanno cominciato a speculare sulla possibilità di poter continuare a rivivere il terrore di P.T anche sulla console di prossima generazione.

Difatti, P.T non figura al momento nella lista dei giochi non retrocompatibili, di conseguenza potrebbe essere effettivamente giocabile anche su PlayStation 5, ma non è da escludere anche la possibilità che Sony l’abbia semplicemente ignorata, non essendo più scaricabile da nessuna parte.

P.T negli anni è infatti diventato un piccolo cimelio digitale, al punto che che tantissimi utenti hanno provato a rivendere a prezzi folli le proprie PlayStation 4 con installata la demo.

Fonte: Eurogamer